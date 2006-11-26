Турецкие исламисты вышли на многотысячную акцию протеста

В Стамбуле проходит масштабная акция протеста против визита в Турцию Папы Римского, в которой принимают участие около миллиона человек, сообщает Лента.ру. Как отмечает Associated Press, эта акция протеста стала крупнейшей из подобных за последнюю неделю. Она была организована исламской Партией счастья, чьи лидеры заявляют, что их оскорбили неуважительные высказывания Бенедикта XVI по поводу пророка Мухаммеда.

Четырехдневный визит Папы Римского в Турцию, которая станет первой мусульманской страной, принявшей нынешнего главу Римской католической церкви, запланирован на 28 ноября. Несмотря на протесты радикальных групп, турецкие власти отвергают возможность отмены визита и заверяют, что примут все меры безопасности, необходимые для того, чтобы визит понтифика прошел спокойно.