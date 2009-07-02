ОБСЕ приравняла сталинизм к нацизму

Парламентская ассамблея ОБСЕ выступила с резолюцией «Воссоединение разделенной Европы», в которой приравняла сталинизм к нацизму и призвала к осуждению тоталитарных режимов на международном уровне.

Это решение было принято 1 июля.

Авторы резолюции отмечают, что в XX веке европейские страны пострадали от двух тоталитарных режимов, которые несли с собой геноцид и преступления против человечества, - нацистского и сталинского.

Для осуждения тоталитаризма ОБСЕ предлагает установить общеевропейский День памяти жертв сталинизма и нацизма, который предлагается отмечать ежегодно 23 августа, то есть в день подписания Московского пакта в 1939 году. Этим пактом, также известным в истории как пакт Молотова-Риббентропа, СССР и Германия разделили Европу и развязали Вторую мировую войну.

Во Всеукраинском объединении “Свобода” назвали это решение ОБСЕ установлением исторической справедливости.

“Осуждение преступной коммунистической системы однозначно станет для Украины основанием требовать от Москвы официальных извинений и компенсаций за геноцид украинцев и оккупацию Украины”, - отмечается в переданном УНИАН сообщении ВО “Свобода”.

Эта политическая сила также заявляет о намерении добиваться запрещения коммунистической идеологии в Украине и ликвидации всех большевистских символов, памятников и названий в честь палачей Украины.