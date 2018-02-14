Во время визита принца Гарри в Шотландию его чуть не покусал пони (видео)

19:17, 14 февраля 2018
Мир
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REUTERS/Ben Birchall/бассейн

Читайте такжеКоролевское торжество: стали известны новые детали свадьбы принца Гарри и Меган МарклПохоже, Гарри ей не понравился, и она всячески брыкалась и не поддавалась на ласки принца, передает ТСН.

Меган была сдержаннее, в путешествие надела пальто в знаменитую шотландскую клетку. В монаршую семью американская актриса войдет в мае, а пока они путешествуют по стране и соседними королевствами.

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Теги: #гарри#пони#покусал