Во время визита принца Гарри в Шотландию его чуть не покусал пони (видео)

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл приехали в Эдинбург с официальным визитом.

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл приехали с официальным визитом в Шотландию. В первые же минуты вояжа местная лошадка едва не откусила принцу пальцы.

Читайте такжеКоролевское торжество: стали известны новые детали свадьбы принца Гарри и Меган МарклПохоже, Гарри ей не понравился, и она всячески брыкалась и не поддавалась на ласки принца, передает ТСН.

Меган была сдержаннее, в путешествие надела пальто в знаменитую шотландскую клетку. В монаршую семью американская актриса войдет в мае, а пока они путешествуют по стране и соседними королевствами.