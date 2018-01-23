В Европарламенте решили, кому достанутся места британских делегатов

Конституционный комитет Европарламента 23 января принял решение о том, как будут разделены места британских делегатов после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на итоги заседания комитета, передает РБК.

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Сейчас Британия имеет в Европарламенте 73 делегата - это третья по величине национальная квота, на одном уровне с Италией, на одного депутата меньше, чем у Франции и на 23 - чем у ФРГ. После завершения процесса Brexit 46 британских мест будут «заморожены», а остальные 27 распределены между некоторыми странами ЕС. Число мест в парламенте зависит от численности населения страны, но не должно превышать 96.

По пять новых мандатов получат Франция и Испания - число евродепутатов от этих стран вырастет до 79 и 59 соответственно. Еще по три места передадут Италии и Нидерландам, у которых станет 76 и 29 мест. С 11 до 13 евродепутатов вырастет представительство Ирландии.

По одному мандату получат девять стран: Австрия, Дания, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония. Оставшиеся 13 членов ЕС новых мандатов не получат - в числе них есть и ФРГ, обладающая максимально возможными по регламенту 96 местами.

Новые правила вступят в силу по итогам следующих выборов в Европарламент, которые намечены на начало июня 2019 года. За несколько месяцев до этого, 29 марта 2019 года, должен завершиться процесс выхода Великобритании из ЕС.

Таким образом число активных евродепутатов будет временно сокращено с 751 до 705 человек. Незанятые 46 мест впоследствии планируется распределить между новыми членами Евросоюза.

Черновик документа был подготовлен еще в сентябре прошлого года, однако тогда планировалось временное уменьшить число депутатов не до 705, а до 700 человек. В итоговом документе на одного евродепутата больше получили Франция, Испания, Польша, Нидерланды и Румыния.

Уже в октябре депутаты внесли в проект документа 170 правок. Некоторые из них касались распределения мест между членами ЕС: депутаты от разных стран предлагали свои размеры национальных квот. Итоговый документ, по словам Politico, стал компромиссным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, принятый Комитетом по конституционным делам документ еще должен быть утвержден Европейским парламентом с последующим утверждением Советом Европы на уровне глав государств и правительств и возвращением на финальное голосование в Европарламент. Голосование в рамках пленарного заседания запланировано на 7 февраля.

Как пишет издание EUobserver, ежемесячный оклад депутата Европарламента составляет €8,5 тыс., еще около €4,3 тыс. составляют служебные надбавки. Сохранившиеся 27 британских мандатов займут тем самым €345 тыс. бюджетных средств в месяц или свыше €4,1 млн в год - эти расходы после выхода Британии из ЕС страны-члены должны будут разделить между собой.

Как сообщал УНИАН, ЕС планирует следующую волну расширения в 2025 году.