Климкин выразил соболезнования в связи с катастрофой российского Ан-148

03:46, 12 февраля 2018
Мир
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Об этом Климкин написал на странице в Twitter.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.

В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.

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Теги: #Павел Климкин#катастрофа Ан-148#падение самолета
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