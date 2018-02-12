Климкин выразил соболезнования в связи с катастрофой российского Ан-148

Климкин выразил соболезнования родным погибших в катастрофе российского Ан-148 в Подмосковье.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 в Подмосковье.

Об этом Климкин написал на странице в Twitter.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы", - заявил он.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 11, 2018

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.

В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.