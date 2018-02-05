На Супербоуле-2018: показали трейлеры самых ожидаемых фильмов (видео)

В ходе финального матча НФЛ были показаны трейлеры ожидаемых фильмов.

В ночь с 4 на 5 февраля в США прошла финальная игра НФЛ, известная под названием Супербоул. По традиции, в рамках телеэфира были показаны трейлеры ожидаемых фильмов или новых лент.

"Мстители: Война бесконечности". Фильм, премьера которого состоится 4 мая, соберет основных героев киновселенной Marvel, которые будут противостоять титану Таносу.

"Миссия невыполнима: Последствия". 55-летний Том Круз снова вернется к одной из своих самых известных ролей и исполнит все трюки самостоятельно. Фильм выйдет на экраны 27 июля.Герои фильма попытаются спасти динозавров с острова, которому угрожает уничтожение из-за мощного извержения вулкана. Во время операции они узнают о заговоре, угрожающем всей Земле.

"Мир Юрского периода 2". Герои фильма попытаются спасти динозавров с острова, которому угрожает уничтожение из-за мощного извержения вулкана. Во время операции они узнают о заговоре, угрожающем всей Земле.

"Соло. Звездные войны: Истории". Трейлер знакомит зрителей с основными героями фильма, включая Хана Соло и его напарника Чубакку. Премьера ленты запланирована на 24 мая.

"Парадокс Кловерфилд". Сюжет развивается вокруг группы астронавтов, совершивших открытие, связанное с устройством вселенной, которое теперь представляет угрозу всему человечеству. Судя по трейлеру, грядущий фильм расскажет о предпосылках катастрофы, показанной в "Монстро". Фильм доступен на сервисе Netflix с 5 февраля.

"Небоскреб". Главную роль в фильме исполнил Дуэйн Джонсон, который играет Уилла Форда, бывшего сотрудника ФБР и ветерана войны, лишившегося ноги. После завершения военной карьеры он занимается оценкой безопасности зданий. Его отправляют в командировку в Китай, где и происходит катастрофа. Фильм выходит 12 июля.

"Красный воробей". риллер расскажет о бывшей балерине Доминике Егоровой, которая после травмы вынуждена попрощаться с карьерой на большой сцене. Она поступает на службу в спецподразделение разведки, где агентов учат добывать информацию посредством своего тела и разума.

"Мир Дикого запада". Во втором сезоне шоу появятся неизвестные герои Джеффри Райта, Тэнди Ньютон и Эван Рэйчел. В трейлер вошли эксклюзивные кадры, которые не появятся в финальной версии телешоу. Ролик срежиссировал шоураннер сериала Джонатан Нолан. Релиз следующего сезона телешоу намечен на 22 апреля.