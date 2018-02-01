Тиллерсон обвинил Россию в продаже оружия "недружественным режимам" в Латинской Америке

Госсекретарь США заявил, что Россия помогает режимам, которые не уважают демократические ценности.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон обвинил Российскую Федерацию в продаже оружия "недружественным режимам" в странах Латинской Америки.

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Об этом госсекретарь США сказал во время выступления в Университете Техаса в Остине о политике США в Западном полушарии, и, в частности, в странах Латинской Америки.

"Растущее присутствие России в регионе также вызывает тревогу, поскольку она продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям", - подчеркнул Тиллерсон.

Также госсекретарь США обратил внимание на стратегию Китая в Латинской Америке, которая в реальности часто направлена на "краткосрочные выгоды для долгосрочной зависимости".