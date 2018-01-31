Ридли Скотт получит почетную премию BAFTA
19:39, 31 января 2018Мир
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Награду присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств.
Он никогда не побеждал в режиссерской номинации BAFTA / фото hitfm.kg
Режиссер и продюсер Ридли Скотт получит почетную премию BAFTA.
Об этом сообщает «Би-би-си».
Награду присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств. Церемония вручения состоится 18 февраля в Лондоне.
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Скотт известен по таким фильмам, как «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Тельма и Луиза», «Гладиатор», «Марсианин». Он никогда не побеждал в режиссерской номинации BAFTA.
Ранее почетную награду получали режиссер Мел Брукс, актер Сидни Пуатье и другие знаменитые деятели.
Также сообщалось, что испанская актриса Пенелопа Крус получит французский аналог «Оскара» — премию «Сезар».
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