Награду присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств.

Режиссер и продюсер Ридли Скотт получит почетную премию BAFTA.

Об этом сообщает «Би-би-си».

Награду присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств. Церемония вручения состоится 18 февраля в Лондоне.

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Скотт известен по таким фильмам, как «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Тельма и Луиза», «Гладиатор», «Марсианин». Он никогда не побеждал в режиссерской номинации BAFTA.

Ранее почетную награду получали режиссер Мел Брукс, актер Сидни Пуатье и другие знаменитые деятели.

Также сообщалось, что испанская актриса Пенелопа Крус получит французский аналог «Оскара» — премию «Сезар».