12-летняя испанская принцесса стала наследницей трона (видео)

19:04, 31 января 2018
Мир
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12-летняя испанская принцесса стала наследницей трона /

Такой же орден 37 лет назад получил и сам Филипп от своего отца. Престижный орден веками вручали принцам и принцессам.

Будущих наследников Короны готовят с детства, чтобы впоследствии они были готовы к обязанностям перед Испанией.

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