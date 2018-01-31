12-летняя испанская принцесса стала наследницей трона (видео)
19:04, 31 января 2018Мир
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Король Испании Филипп VI наградил старшую дочь Леонор почетным орденом Золотого руна, который веками вручали будущим наследникам трона.
12-летняя испанская принцесса стала наследницей трона / ТСН
В день своего 50-летия король Испании Филипп VI наградил свою старшую дочь орденом Золотого руна.
Такой же орден 37 лет назад получил и сам Филипп от своего отца. Престижный орден веками вручали принцам и принцессам.
Будущих наследников Короны готовят с детства, чтобы впоследствии они были готовы к обязанностям перед Испанией.
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