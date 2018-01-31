Испания хочет исключить Косово с плана расширения ЕС - СМИ

ЕС активировал дипломатические усилия по ускорению действий, которые должны присоединить шесть стран Западных Балкан к ЕС.

Испания заявила, что Косово следует исключить из плана расширения Европейского Союза на страны Западных Балкан.

Об этом говорится в письме министра иностранных дел Испании, направленного в адрес Еврокомиссии, передает Европравда со ссылкой на EUobserver.

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"Концепция "WB6" не соответствует динамике расширения. Косово не является частью процесса расширения и имеет свои собственные дифференцированные рамки", - говорится в письме министра.

ЕС активировал дипломатические усилия по ускорению действий, которые должны присоединить шесть стран Западных Балкан к ЕС. В феврале должна быть обнародована официальная стратегия Еврокомиссии по Балканам, а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит все шесть стран.

Как сообщал УНИАН, комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Ган сообщил о перспективы стран Западных Балкан присоединиться к Европейскому Союзу до 2025 года.