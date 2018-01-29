Совет ЕС назвал дату исключения Британии из Евросоюза

Согласно позиции ЕС, в течение переходного периода все законодательные акты будут продолжать применяться к Великобритании, как если бы это было государство-член.

Совет Европейского союза по общим вопросам окончательно определил, каким должен быть переходный период Brexit с точки зрения ЕС.

Об этом сообщает Realist со ссылкой на пресс-службу совета.

Сообщение, распространенное по итогам заседания в понедельник в Брюсселе, ссылается на руководящие принципы Европейского совета по статье 50 Договора о Евросоюзе от 15 декабря 2017 года, в которых говорится, что переходные механизмы должны быть четко определены и точно ограничены во времени. В связи с этим Совет ЕС предложил дату окончания переходного периода — 31 декабря 2020 года.

«Эти директивы о переговорах предоставляют(Европейской) комиссии как переговорщику ЕС мандат на начало дискуссий с Соединенным Королевством по этому вопросу», — говорится в коммюнике.

«Министры ЕС дали комиссии четкий мандат в отношении того, каким должен быть переходный период, как мы его видим: в Соединенном Королевстве будет применяться весь набор законодательных актов ЕС, но оно не будет участвовать в институтах ЕС и в принятии решений. 27 государств-членов сегодня быстро утвердили текст, и мы надеемся, что соглашение об этом с Соединенным Королевством может быть также заключено быстро», — приводит пресс-служба слова министра иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Болгарии Екатерины Захарьевой.

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Согласно позиции ЕС, в течение переходного периода все законодательные акты будут продолжать применяться к Великобритании, как если бы это было государство-член. Изменения в законодательство, принятые институтами, органами, службами и агентствами ЕС в течение этого периода, также будут применяться в Великобритании.

Соединенное Королевство будет признавать все существующие нормативные, бюджетные, надзорные, судебные и правоприменительные инструменты и структуры ЕС, включая компетенцию Суда Европейского союза.

В области торговли в течение переходного периода Великобритания по-прежнему будет связана обязательствами, вытекающими из соглашений, заключенных ЕС, однако она больше не будет участвовать в каких-либо органах, созданных этими соглашениями.

Поскольку Великобритания будет продолжать участвовать в таможенном союзе и в едином рынке (со всеми его четырьмя свободами — свободой передвижения товаров, свободой передвижения людей, свободой передвижения услуг и свободой передвижения капитала) во время перехода ей придется продолжать соблюдать торговую политику ЕС, применять таможенные тарифы ЕС, собирать таможенные пошлины ЕС и обеспечивать предусмотренные ЕС проверки на границе.

Великобритания больше не будет участвовать в институтах и в принятии решений в ЕС.

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Представители Лондона не будут присутствовать на заседаниях экспертных групп Еврокомиссии, комитетов или других подобных организаций, в которых представлены государства-члены. В каждом конкретном случае, однако, в виде исключения Соединенное Королевство может быть приглашено принять участие в одном из таких совещаний без права голоса.

Специальные консультации пройдут по вопросу определения масштабов рыбного промысла (допустимых уровней уловов) в течение переходного периода в полном соответствии с законодательством ЕС.