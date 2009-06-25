В мире сократилось число миллионеров

В 2008 году число миллионеров в мире сократилось на 15 процентов, а их совокупный капитал уменьшился на 20 процентов - с 40,7 до 32,8 триллиона долларов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на исследование, проведенное группой компаний Capgemini и инвестбанком Merrill Lynch.

Всего Capgemini и Merrill Lynch насчитали в мире 8,6 миллиона человек, чье состояние превышает миллион долларов. Исследователи отмечают, что количество самых богатых инвесторов, которые располагают капиталом свыше 30 миллионов долларов (High Net Worth Individuals, HNWI), сократилось в 2008 году на четверть.

Больше половины всех миллионеров проживают в США, Японии и Германии. Четвертое и пятое места в рейтинге стран с самым высоким количеством миллионеров занимают Китай и Великобритания.

Газета "Ведомости" пишет, что Россия лишилась почти 40 тысяч долларовых миллионеров. Их число в России сократилось с 135,7 до 97,1 тысячи. В 2007 году в России число долларовых миллионеров выросло на четырнадцать процентов - в два раза быстрее, чем в среднем во всем мире.

Capgemini и Merrill Lynch отмечают, что кризис снизил количество миллионеров и объем их активов до уровня 2005 года, перечеркнув стремительный рост активов в 2006 и 2007 годах.

Ожидается, что к 2013 году совокупное состояние миллионеров достигнет 48,5 триллиона долларов.

Исследователи считали миллионером человека, чей миллион сосредоточен в деньгах, фондах, облигациях или акциях. Не учитывалась стоимость основного места проживания, а также стоимость частных коллекций.

Лента.ру