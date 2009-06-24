Евросоюз отложил вопрос о вступлении Хорватии в ЕС

Европейский Союз отменил запланированную на пятницу межправительственную конференцию по вопросам вступления Хорватии в ЕС, после того, как представителям Словении и Хорватии в очередной раз не удалось сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования двустороннего спора о границе, сообщает РИА "Новости".

"Несмотря на значительные усилия, приложенные для содействия в поиске разрешения спора о границе со Словенией, переговоры по вступлению Хорватии (в ЕС) остаются заблокированными, и никаких новых вопросов не может быть формально открыто или закрыто", - говорится в заявлении председательствующей в ЕС Чехии.

Вместе с этим новая возможная дата возобновления обсуждений о членстве Хорватии в Европейском Союзе не была названа. "Председательство (ЕС) глубоко сожалеет, что, несмотря на неоднократные попытки председательства и Европейской Комиссии помочь найти пути выхода, прогресса в переговорах не было", - уточняется в заявлении.

Яблоком раздора между Словенией и Хорватией стал спор о линии морской границы в Пиранском заливе Адриатического моря. Стороны не могут преодолеть разногласия с 1991 года, когда обе республики бывшей Югославии провозгласили независимость от Белграда.

В ходе встречи в апреле текущего года в Брюсселе Еврокомиссия в лице еврокомиссара по расширению ЕС Олли РЕНА, со своей стороны, предложила создать специальный международный арбитражный суд, на рассмотрение которого обе стороны спора смогут выдвигать предложения. Кроме того, Хорватия и Словения должны заранее принять ряд принципов, в частности, необходимость проведения границы согласно принципам международного права, учитывая, однако, принцип "справедливости", то есть гарантию того, что Словения получит доступ к открытому морю.

Власти Хорватии уже согласились с предложениями Еврокомиссии, которая официально выступает в роли посредника в урегулировании пограничного спора. Хорватское руководство, рассчитывающее, что их страна станет 28-м членом ЕС к 2011 году, до недавнего времени заявляло о необходимости решать проблему в международном суде юстиции в Гааге.

Словенская сторона в первую очередь добивается того, чтобы получить свободный доступ в международные воды через коридор в Пиранском заливе, который в настоящее время находится под контролем Хорватии.