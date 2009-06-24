Грузия отправит в Афганистан батальон пехоты

Грузия в 2010 г. направит 31-й батальон третьей пехотной бригады в Афганистан, где грузинские военные примут участие в миротворческих операциях, сообщает департамент по делам с общественностью Министерства обороны Грузии.

Отправка грузинских солдат в Афганистан будет проходить в два этапа.

Одна из рот второй пехотной бригады отправится на помощь войскам НАТО в ноябре и займет место в составе французского контингента. А в 2010-м году к ней добавится 31-й батальон третьей пехотной бригады. Грузинские солдаты усилят силы безопасности в Афганистане, где сосредоточено около 90 тысяч военнослужащих из стран-членов Североатлантического альянса.

Минобороны сообщает, что "до сегодняшнего дня в миротворческих операциях НАТО или коалиции приняли участие до 10 тыс. грузинских военных".

Грузия Online