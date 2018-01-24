Умерла икона фантастики писательница Урсула Ле Гуин

В США умерла писательница и литературный критик Урсула Кребер Ле Гуин. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на ее сына Тео. Писательнице было 88 лет.

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Писательница умерла в своем доме в Портленде в штате Орегон.

Урсула Ле Гуин - автор романов, стихов, детских книг, публицист. Наибольшую известность получила как автор романов и повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези. Среди ее произведений - «Освобождающее заклятье», «Правило имен», «Волшебник Земноморья», «Гробницы Атуана», «На иных ветрах».

Она написала более 20 романов и более 100 коротких рассказов, которые разошлись миллионными тиражами по всему миру.

Известный американский писатель Стивен Кинг назвал ее не просто писательницей-фантастом, а литературной иконой.