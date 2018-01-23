Курникова станцевала на яхте под хит Иглесиаса (видео)

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас, которые в декабре 2017 года стали родителями двух близнецов, устроили себе романтическую поездку на яхте.

Видео Курникова обнародовала на своей странице в Instagram. Теннисистка разместила в своем микроблоге два коротких видеоролика, где танцует под хит Энрике El Bano и обнимает свою собаку.

36-летняя Курникова и 42-летний Иглесиас вместе уже 16 лет.

Курникова родила двух близнецов 16 декабря 2017 года. Новорожденным мальчику и девочке дали имена Николас и Люси.

#seriousmoves #elbaño A post shared by Anna Аня (@annakournikova) on Jan 21, 2018 at 2:32pm PST