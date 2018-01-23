Курникова станцевала на яхте под хит Иглесиаса (видео)
17:58, 23 января 2018Мир
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Теннисистка разместила в своем микроблоге два коротких видеоролика, где танцует под хит Энрике El Bano и обнимает свою собаку.
36-летняя Курникова и 42-летний Иглесиас вместе уже 16 лет / HELLO!
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас, которые в декабре 2017 года стали родителями двух близнецов, устроили себе романтическую поездку на яхте.
Видео Курникова обнародовала на своей странице в Instagram. Теннисистка разместила в своем микроблоге два коротких видеоролика, где танцует под хит Энрике El Bano и обнимает свою собаку.
36-летняя Курникова и 42-летний Иглесиас вместе уже 16 лет.
Курникова родила двух близнецов 16 декабря 2017 года. Новорожденным мальчику и девочке дали имена Николас и Люси.
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