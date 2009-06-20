В Москве действуют 17 украинских землячеств

Посольство Украины в России намерено активизировать сотрудничество с украинскими землячествами.

Об этом говорилось на встрече посла Украины в РФ Константина ГРИЩЕНКО с председателем правления Совета землячеств Украины в РФ Вадимом СОЛОВЬЕВЫМ, сообщили УНИАН в посольстве.

По информации дипломатического представительства, залогом сотрудничества украинского посольства с украинскими землячествами могло бы стать укрепление существующих и налаживание новых связей между регионами Украины и Российской Федерации, а также конкретные проекты экономического и культурного взаимодействия, реальное сотрудничество в иных сферах, имеющих практическое значение.

Также была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время встречи К.ГРИЩЕНКО с членами правления Совета землячеств Украины в РФ.

В Москве действует 17 землячеств, объединяющих выходцев из разных областей Украины и людей, которые учились или работали в этих областях.