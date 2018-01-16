В Германии автобус с детьми врезался в стену (фото)

На юго-западе Германии в городе Эбербах школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома, передает Focus.

По меньшей мере 21 человек пострадали. Причины произошедшего не уточняются, на место прибыла полиция и врачи.

Читайте такжепод Прагой разбился пассажирский автобус - трое погибших, до 30 раненых.