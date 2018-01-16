В Германии автобус с детьми врезался в стену (фото)
10:45, 16 января 2018Мир
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Причины произошедшего не уточняются, на место прибыла полиция и врачи.
На юго-западе Германии в городе Эбербах школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома, передает Focus.
По меньшей мере 21 человек пострадали. Причины произошедшего не уточняются, на место прибыла полиция и врачи.
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