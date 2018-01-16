Стало известно о планах солистки The Cranberries перед смертью

Солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан, скончавшаяся накануне, планировала 16 января записать новую версию своего хита Zombie, сообщает SkyNews.

Певица должна была записать свой вокал в новую версию своего культового хита Zombie 1994 года совместно с группой Bad Wolves.

Как сообщил музыканты, О'Риордан услышала их версию своей песни и решила записать для композиции свой вокал.

«Когда мы услышали, что ей понравилась наша версия и она захотела записать свою партию, это был лучший комплимент, который могла бы получить молодая группа или любая группа в этом смысле», — заявил Вокалист Томми Векст.

Музыкант Мартин Гловер также подтвердил в инстаграме, что был одним из тех, кто ждал ее в студии, когда узнал о ее смерти.

О'Риордан умерла накануне в возрасте 46 лет. В полиции затруднились назвать причину смерти певицы.