У берегов Китая горит иранский танкер – есть угроза взрыва

Китай предупредил об угрозе взрыва на иранском танкере Sanchi, который 6 января столкнулся с сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море, сообщает BBC.

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«В настоящее время танкер тонет и находится в опасности взрыва», — сказано в сообщении. На месте аварии спасатели проводят поиски 31 члена экипажа, числящихся пропавшими без вести. Сейчас найдено тело одного из моряков, его личность устанавливается.

Напомним, авария произошла 6 января. Танкер, на борту которого были 32 члена экипажа, после столкновения загорелся. При этом моряки, находившиеся на грузовом судне, были спасены.