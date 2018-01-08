У берегов Китая горит иранский танкер – есть угроза взрыва
18:57, 08 января 2018Мир
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На месте аварии спасатели проводят поиски 31 члена экипажа, числящихся пропавшими без вести. Сейчас найдено тело одного из моряков, его личность устанавливается.
Иллюстрация REUTERS
Китай предупредил об угрозе взрыва на иранском танкере Sanchi, который 6 января столкнулся с сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море, сообщает BBC.
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«В настоящее время танкер тонет и находится в опасности взрыва», — сказано в сообщении. На месте аварии спасатели проводят поиски 31 члена экипажа, числящихся пропавшими без вести. Сейчас найдено тело одного из моряков, его личность устанавливается.
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Напомним, авария произошла 6 января. Танкер, на борту которого были 32 члена экипажа, после столкновения загорелся. При этом моряки, находившиеся на грузовом судне, были спасены.
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