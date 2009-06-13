Чуда не произошло: Ахмадинежад будет править Ираном еще четыре года

Чуда в завершившейся в эту пятницу иранской президентской кампании не произошло - действующий президент страны Махмуд Ахмадинеджад уверенно победил своих ближайших соперников, набрав 62,63% голосов. По данным Избиркома, действующий глава страны получил голоса почти 24,5 миллиона избирателей из 46,2 миллиона человек, имеющих права голоса, сообщает РИА Новости.

Таким образом, человек, которого его оппоненты открыто называют "диктатором", еще четыре года будет править Ираном.

На президентский пост помимо Ахмадинежада претендовали еще три кандидата - Мир-Хоссейн Мусави из лагеря так называемых "реформаторов", который в 1980-е годы был премьер-министром страны; бывший спикер парламента Мехди Кяруби и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи. Победителю необходимо было набрать 50% голосов избирателей плюс один голос.

По данным Избиркома Ирана, основной оппонент действующего президента - Мусави - набрал 33,75% голосов, то есть за него проголосовали 13,2 миллиона избирателей. Другие два кандидата получили вместе более 2% голосов.

Сразу после оглашения предварительных данных основной претендент на пост президента Ирана Мир-Хоссейн Мусави заявил, что не согласен с итогами голосования. Ранее Мусави говорил о своей победе на выборах. Он утверждал, что, несмотря на то, что окончание выборов переносилось несколько раз из-за большой явки, многие избиратели не смогли отдать свой голос. Кроме того, Мусави был недоволен тем что, что во время голосования в стране не работала система отправки текстовых сообщений (SMS).

По мнению экспертов, отсутствие возможности послать SMS несколько уменьшило шансы Мусави на победу, поскольку в своей предвыборной кампании он активно использовал современные информационные технологии: интернет, социальные сети и широкий спектр средств мобильной связи. С их помощью ему удавалось координировать действия своих многочисленных сторонников.

Однако не только Мусави оказался недовольных итогами голосования - после того, как глава МВД Ирана объявил о победе Ахмадинежада, в Тегеране произошли столкновения полиции и противников президента. По сообщению западных информационных агентств, столкновения сотен демонстрантов, вышедших с лозунгами в поддержку Мусави с полицией произошло днем в субботу. Полиция арестовала несколько человек.

В этой связи верховный духовный лидер Ирана аятола Али Хаменеи призвал проигравших на президентских выборах кандидатов воздержаться от провокаций и поддержать действующего президента Ахмадинежада, одержавшего уверенную победу.

Верховная власть в стране принадлежит духовному лидеру - аятолле Али Хаменеи, президент в Иране - второе лицо государства.