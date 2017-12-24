В РФ Навального выдвинули в президенты, несмотря на заявления ЦИК, что он не сможет баллотироваться до 2028 года
При этом зарегистрирует ли его ЦИК, пока неизвестно.
В воскресенье, 24 декабря, Алексея Навального выдвинули кандидатом в президенты на собрании избирателей в Москве. За это проголосовали 742 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter, пишет Страна.ua.
Она отметила, что голосовавших против и воздержавшихся не оказалось.
Кандидата в президенты, который баллотируется как самовыдвиженец, должна была выдвинуть инициативная группа избирателей, в которую входят не менее 500 человек. До Москвы Навального выдвинули на встречах во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске.
Московская группа избирателей, 750 человек, голосует за выдвижение Навального в президенты pic.twitter.com/5gmrHLoM5K— Feldman (@EvgenyFeldman) December 24, 2017
При этом зарегистрирует ли его ЦИК, пока неизвестно.
Сам оппозиционер на собрании инициативной группы до голосования не выступал, а после вышел в сопровождении супруги и детей, пишет Русская служба ВВС.
"Я хочу ясно и четко заявить: мы готовы выиграть эти выборы и выиграем их!" - сказал Навальный.
"Вчера не жалея себя, заставляя себя, я посмотрел съезд "Единой России". И там Путин сказал, что Россия войдёт в пятерку сильнейших экономик мира. Но шесть лет назад на этом съезде он говорил то же самое. Мы вошли в первую пятёрку? Нет!" - рассказал кандидат. "Кто-то из вас хочет потерять ещё шесть лет?" - спросил он у собравшихся. Толпа скандировала "Нет!".
"Вы плохой президент, у вас нет позитивной программы, мы бросаем вас вызов на этих выборах и намерены их выиграть!" - обратился Навальный к Путину.
"Только попробуйте не пустить нас на выборы! Мы устроим забастовку!" - пригрозил Навальный
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Он призвал остальных кандидатов снять свои кандидатуры за пять дней до выборов, если его не зарегистрируют, и потребовать у Кремля провести новую кампанию.
Себя он назвал "главным кандидатом".
Если ЦИК зарегистрирует обращение инициативной группы, Навальному придется собрать для выдвижения еще 300 тысяч подписей избирателей в разных регионах России.
Как сообщалось ранее, Алексей Навальный не сможет баллотироваться в президенты России до 2028 года. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова 17 октября в Сочи предостерегла Навального и его сторонников от заявлений о том, что он сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года. По ее словам, Навальный неправильно трактует Конституцию России и не сможет раньше срока принять участие в выборах из-за судимости.
Как сообщал УНИАН, вчера, 23 декабря, в кандидаты в президенты выдвинули Ксению Собчак.