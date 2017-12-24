В РФ Навального выдвинули в президенты, несмотря на заявления ЦИК, что он не сможет баллотироваться до 2028 года

12:32, 24 декабря 2017
Мир
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При этом зарегистрирует ли его ЦИК, пока неизвестно.

Алексей Навальный / фото REUTERS

В воскресенье, 24 декабря, Алексея Навального выдвинули кандидатом в президенты на собрании избирателей в Москве. За это проголосовали 742 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter, пишет Страна.ua.

Она отметила, что голосовавших против и воздержавшихся не оказалось.

Кандидата в президенты, который баллотируется как самовыдвиженец, должна была выдвинуть инициативная группа избирателей, в которую входят не менее 500 человек. До Москвы Навального выдвинули на встречах во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске.

При этом зарегистрирует ли его ЦИК, пока неизвестно.

Сам оппозиционер на собрании инициативной группы до голосования не выступал, а после вышел в сопровождении супруги и детей, пишет Русская служба ВВС.

"Я хочу ясно и четко заявить: мы готовы выиграть эти выборы и выиграем их!" - сказал Навальный.

"Вчера не жалея себя, заставляя себя, я посмотрел съезд "Единой России". И там Путин сказал, что Россия войдёт в пятерку сильнейших экономик мира. Но шесть лет назад на этом съезде он говорил то же самое. Мы вошли в первую пятёрку? Нет!" - рассказал кандидат. "Кто-то из вас хочет потерять ещё шесть лет?" - спросил он у собравшихся. Толпа скандировала "Нет!".

"Вы плохой президент, у вас нет позитивной программы, мы бросаем вас вызов на этих выборах и намерены их выиграть!" - обратился Навальный к Путину.

"Только попробуйте не пустить нас на выборы! Мы устроим забастовку!" - пригрозил Навальный

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Он призвал остальных кандидатов снять свои кандидатуры за пять дней до выборов, если его не зарегистрируют, и потребовать у Кремля провести новую кампанию.

Себя он назвал "главным кандидатом".

Если ЦИК зарегистрирует обращение инициативной группы, Навальному придется собрать для выдвижения еще 300 тысяч подписей избирателей в разных регионах России.

Как сообщалось ранее, Алексей Навальный не сможет баллотироваться в президенты России до 2028 года. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова 17 октября в Сочи предостерегла Навального и его сторонников от заявлений о том, что он сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года. По ее словам, Навальный неправильно трактует Конституцию России и не сможет раньше срока принять участие в выборах из-за судимости.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 декабря, в кандидаты в президенты выдвинули Ксению Собчак.

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Теги: #выборы в России#Навальный баллотируется в президенты#выборы президента в РФ