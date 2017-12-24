Расследовавший дело о переписке Клинтон замглавы ФБР может оставить пост

Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб, который был ответственным за расследование дела о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, планирует покинуть должность, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, Маккейб хочет уйти с должности после получения права на полную пенсию.

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«Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб спешит уйти в отставку с полной пенсией. Осталось 90 дней?!!!», — написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп.

Трамп также упомянул о том, что супруга Маккейба Джилл в 2015 году баллотировалась в сенат штата Виргинии и якобы получила крупный взнос от национального комитета Демократической партии.