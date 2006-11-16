Израильские военные предотвратили крупный теракт в Иерусалиме

Израильские силовые структуры предотвратили крупный теракт, задержав в центре Иерусалима палестинского боевика с "поясом смертника", сообщили РИА Новости в армейской пресс-службе.

Палестинец, задержанный в ходе проверки документов, вывел военных и контрразведку на остальных четырех членов подпольной ячейки, которая была сформирована на Западном берегу реки Иордан по заданию группировки Комитеты народного сопротивления.

Один из членов группы был сотрудником палестинских спецслужб. У него был найден второй пояс со взрывчаткой, который он прятал в штаб-квартире Службы превентивной безопасности ПНА в городе Рамаллахе, сказала собеседница агентства.

Взрывчатка, который был начинены оба пояса, была доставлена на Западный берег из сектора Газа. Военные отмечают ее большое количество и высокое качество.

РИА "Новости"