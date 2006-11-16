Лидеры непризнанных республик проводят консультации в Москве

Лидеры Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья проводят сегодня консультации в Москве, сообщил РИА «Новости» полномочный представитель президента Южной Осетии в Москве Дмитрий МЕДОЕВ.

"Это рабочая встреча в рамках подписанной 14 июня 2006 года в Сухуми декларации о создании сообщества "За демократию и права народов", - сказал Д.МЕДОЕВ.

Полпред уточнил, что главы непризнанных республик Эдуард КОКОЙТЫ, Сергей БАГАПШ и Игорь СМИРНОВ "обсуждают вопросы экономического сотрудничества, взаимопомощи, а также проводят консультации о дальнейших действиях по признанию этих государств международным сообществом, основываясь на результатах референдумов".

Референдум о независимости в Абхазии прошел в 1999 году, в Приднестровье - 15 сентября 2006 года, в Южной Осетии - 12 ноября этого года.