Пентагон не увидел вывода войск Путина из Сирии

США не видят значительного вывода российских войск из Сирии, несмотря на соответствующие заявления. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, передает Reuters.

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«Никакого значимого снижения численности войск после того, как Россия заявила о планируемом отбытии их из Сирии, не произошло», - сказал Рэнкин-Гэллоуэй.

11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ вывести российские войска из Сирии. Во вторник, 12 декабря, в Россию из Сирии начали возвращаться самолеты.