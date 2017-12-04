Шесть гражданских погибли в результате нападения смертника в Афганистане

В результате нападения террориста-смертника в Афганистане погибли шесть гражданских лиц, еще 13 человек получили ранения.

Нападение было совершено в воскресенье, 3 декабря, в городе Джелалабад, который является столицей провинции Нангархар на востоке Афганистана, пишет Deutsche Welle.

Террорист смертник с "поясом шахида" двигался на начиненном взрывчаткой мотоцикле и взорвал себя рядом со стадионом в Джелалабаде, где тогда проходило мероприятие в поддержку президента Афганистана Ашрафа Гани.

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Как сообщили представители администрации провинции Нангархар, среди погибших есть женщины и ребенок.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

В течение последних 48 часов этот случай стал уже четвертым взрывом в Джелалабаде. Накануне, 2 декабря, в результате трех взрывов в городе, которые произошли вблизи частной телерадиокомпании, погибли двое представителей служб безопасности страны, еще семь человек получили ранения.