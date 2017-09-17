В Афганистане на рынке прогремел взрыв, есть жертвы
В результате взрыва погибли от 4 до 6 человек, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
В восточной афганской провинции Хост в результате взрыва погибли по меньшей мере четверо гражданских и 14 человек ранены, сообщают местные чиновники.
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Начальник полиции Фаисуллаха Хайрат заявил, что взрыв произошел в полдень 17 сентября на рынке в столице провинции Хост, передает «Радио Свобода».
Хайрат сказал, что взрыв был вызван «дистанционно управляемой бомбой».
Как сообщал Мубарез Задран, представитель губернатора провинции, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
По другим данным, количество жертв уже возросло до 6 человек.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.
В мае после начала священного для мусульман месяца Рамадан смертник «Талибана» подорвал заминированный автомобиль в Хосте, тогда 13 человек погибли.
Силы безопасности Афганистана в течение 16 лет воюют с боевиками под руководством «Талибана», экстремистской группировки, отстраненной от власти в результате вторжения коалиции под руководством США после терактов 11 сентября 2001 года.
В отчете США ранее в этом году сообщалось, что талибы контролируют или борются за контроль около 40 процентов страны, силы безопасности также борются против боевиков, связанных с группировкой «Исламское государство».