Балтийский батальон готовится заступить на дежурство по НАТО

Балтийский батальон, в который входят бригады Литвы, Латвии и Эстонии, на учениях в Адажи под названием "Балтийский орел 2009" (Baltic Eagle 2009) "сдаст экзамен" на право стать 14-й сменой сил быстрого реагирования НАТО, сообщает пресс-служба министерства охраны края Литвы.

Учения пройдут со 2 по 17 июня. В них примут участие около 1100 военнослужащих.

Организатором учений является литовская пехотная моторизованная бригада "Железный волк". Их планируют командующие сухопутных сил стран Балтии.

За учениями будут наблюдать и оценивать представители трех стран Балтии, военные советники из Дании, которые много раз участвовали в военных мероприятиях Балтийских стран, а также представители НАТО.

Согласно сценарию, батальон будет направлен в район военного конфликта, в котором выполнит задачи атаки и обороны. Учения пройдут в три этапа: интеграция сил, полевые учения и боевые стрельбы.

В отличие от прежних международных учений такого рода, на этот раз батальон будет оцениваться в более широком контексте: все вооружение и техника на учебный полигон прибудет одновременно, и все будет выполняться по единому сценарию. Здесь будет использоваться новейшее вооружение - противотанковые ракетные системы третьего поколения "Spike", современные тяжеловозы SISU, автоматические винтовки G36.

"Это будет генеральная репетиция сил быстрого реагирования НАТО", - заявил командир Балтийского батальона полковник-лейтенант Ремигируюс Балтренас.

Балтийский батальон сформирован в 2007 г. на основе межгосударственного соглашения. Каждая страна отвечает за логистическое обеспечение своего национального контингента. Его воины выполняют общие операции по единым процедурам, однако некоторое используемое ими оборудование различается.

Четырнадцатое дежурство длительностью полгода в качестве сухопутного компонента сил быстрого реагирования НАТО батальон начнет в начале будущего года.

РИА "Новости"