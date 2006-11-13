Россия не намерена признавать Голодомор 30-х годов геноцидом

Российская Федерация не намерена признавать Голодомор в Украине 1932-1933 годов как геноцид по этническому признаку.

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ в связи с обсуждением в украинской прессе «так называемого «голодомора» 1932-1933 годов».

«В украинской прессе продолжается обсуждение «голодомора» 1932-33 годов. При этом нередко выдвигается тезис, что голод того периода был не просто преднамеренно спровоцирован руководством СССР, но и направлен исключительно против украинского народа»,- отмечается в комментарии.

В МИД РФ отмечают, что имеющиеся на этот счет архивные материалы свидетельствуют, что массовый голод начала 30-х годов действительно был во многом обусловлен политикой тогдашнего руководства Советского Союза. Однако, совершенно очевидно, что проводилась она не по национальному признаку. Всем нам следовало бы более взвешенно относиться к таким сложным и болезненным вопросам нашей совместной истории, не допускать их политизации.

В МИД РФ напоминают, что в 2003 году на 58-й сессии Генеральной ассамблеи ООН большинство стран - участниц СНГ, в том числе Украина и Россия, а также многие другие государства приняли совместное заявление, в котором выразили глубокое сочувствие миллионам украинцев, русских, казахов и представителей других народов, ставших жертвами голода тех лет. «При всем трагизме тогдашних событий нет оснований определять случившееся как геноцид по этническому признаку», - говорится в комментарии. Данное заявление было распространено в качестве официального документа ООН.

В МИД отмечают, что сегодня в России с горечью вспоминают эту трагедию, унесшую миллионы жизней украинцев, русских, казахов, представителей других народов Советского Союза. Это наша общая боль и общая память.

8 ноября в ходе встреч министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА с руководителями Украины было достигнуто принципиальное согласие о дальнейшем углубленном изучении данной проблемы историками двух наших стран.