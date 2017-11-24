Украинцев нет среди пострадавших и погибших во время теракта в Египте – МИД

Граждан Украины, по предварительным данным, нет среди пострадавших и погибших во время теракта в Египте.

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Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших при взрыве в Египте", - заявили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, в Египте в результате террористического нападения вооруженных мужчин на мечеть на Северном Синае число погибших возросло до менее 184 человек. По словам очевидцев, вооруженные мужчины открыли мощный огонь по верующим после того, как в мечети сдетонировали самодельные взрывные устройства.