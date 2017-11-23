В ООН назвали приговор экс-командиру боснийских сербов Младичу "исторической победой правосудия"

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что вынесение приговора сербскому генералу Ратко Младичу является «исторической победой правосудия». Об этом сообщает Центр новостей ООН.

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По словам аль-Хусейна, Младич является «воплощением зла» и несет ответственность за «страшные преступления, равных которым Европа не знала со времен Второй мировой войны».

«Наказание Младичу не вернет семьям их близких и не перечеркнет прошлого, но я глубоко верю, что этот приговор сможет заглушить голоса тех, кто отицает эти чудовищные преступления или прославляет тех, кто их совершил», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Гаагский трибунал приговорил 75-летнего Ратко Младича к пожизненному лишению свободы за преступления в Боснии, в частности — за массовое убийство боснийских мусульман в городке Сребреница.