Митинг оппозиции в Тбилиси собрал 60 тысяч человек

В Тбилиси на митинг оппозиции собралось более 60 тысяч человек.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал Грузия-online.

Митинг проходит на Национальном стадионе имени Бориса Пайчадзе.

Во время выступления на митинге лидер «Демократического движения – Единой Грузии» Нино БУРДЖАНАДЗЕ заявила, что оппозиция не намерена отступать от своих требований. «Я ни на шаг не намерена отступать! Наоборот, наши шаги станут более активными и наша борьба более решительной и серьезной. Этому ничто не сможет помешать. И мы, у кого есть единое видение и стратегия, сможем, встать вместе и бороться теми методами и тактикой, какие считаем правильными. Эти методы будут мирными и конституционными, однако будут довольно эффективными, и это все вскоре увидят», - заявила экс-спикер парламента Грузии.

По ее мнению, сегодняшний день станет переломным для граждан Грузии.

По информации портала Грузия-online, с завтрашнего дня политические партии, представляющие радикальную оппозицию, начинают перегруппировку и будут выступать как самостоятельные политические силы по собственному плану. Тем не менее, как заявляют оппозиционные лидеры, их общие требования остаются в силе.

В свою очередь Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ на встрече с учащимися школы № 10 г. Тбилиси заявил, что не удивлен количеством собравшихся на стадионе сторонников оппозиции.

«Сегодня часть наших сограждан собралась на стадионе для того, чтобы выразить протест против политики правительства Грузии. Меня это не удивляет, я даже уважаю их позицию. Не удивляет потому, что на предыдущих президентских выборах почти 700 тысяч наших сограждан проголосовало против меня и поддержали радикальную, противостоящую мне сторону. Не удивительно, что какая-то часть этих людей периодически выражает свое недовольство, что их кандидат, их избранник не смог пройти и прошел тот, кого они не хотели», - заявил М.СААКАШВИЛИ.

По его словам, «большинство всегда учитывает решение меньшинства, так как сегодня одна партия у власти, а завтра может быть другая».

«Смена правительств политическими партиями происходит путем проведения периодических выборов, и это та система, правила игры которой мы должны выучить», - подчеркнул Президент Грузии.