Во время обстрела Дамаска снаряд попал в посольство России

В Сирии здание посольства России было повреждено в результате обстрела. "20 ноября около 10.35 местного времени в результате минометного обстрела Дамаска, который велся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение Посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Уточняется, что "в результате разрыва 122-мм мины, повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников роспосольства нет". "Под угрозой оказались жизни российских дипломатов", - отметили в МИД РФ, призвав международную общественность к сотрудничеству.

Как сообщал УНИАН, недавно Россия в десятый раз наложила вето на резолюцию СБ ООН по Сирии. Москва поддерживает режим Башара Асада как на политическом фронте, так и своими силами в вооруженном противостоянии на територии Сирии.