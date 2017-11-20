Шоу Victoria's Secret 2017 в Шанхае: эффектные "ангелы" в нижнем белье и падение модели на подиуме (фото, видео)

В Шанхае 20-го ноября состоялось одно из самых красивых событий года - показ известного бренда белья Victoria's Secret.

В роскошном нижнем белье по подиуму пришли Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Сара Сампайо, Лили Олридж, Кэндис Свейнпол. Также в показе приняла участие Белла Хадид, которой, в отличие от ее старшей сестры Джиджи, дали визу в Китай.

Читайте такжеВ Японии выбирали Miss International-2017: победила красавица из Индонезии (фото)

В этом году в драгоценном Fantasy Bra за два миллиона долларов из жёлтого золота, сапфиров и бриллиантов на подиум вышла 27-летняя Лаис Рибейро.

За музыкальное сопровождение отвечали Гарри Стайлз, Мигель, Джейн Чжан и Лесли Одом-младший.

Интересно также то, что этот показ стал последним для Алессандры Амбросио - модель перестанет быть "ангелом" бренда.

It's CONFIRMED by herself: this is Alessandra Ambrosio's last #VSFashionShow. Публикация от Victoria's Secret Angels (@onlyvictoriassecret) Ноя 20 2017 в 4:20 PST

Во время показа произошел досадный момент - модель Минг Си упала. Но ее коллега не стала ее обгонять, а помогла ей встать и пропустила вперед.

THIS IS ICONIC. YOURE AN ANGEL @giizeleoliveira, YOU DIDNT CARE ABOUT YOUR MOMENT AND YOU HELPED MING. NO WORDS. Публикация от Victoria's Secret Angels (@onlyvictoriassecret) Ноя 20 2017 в 5:59 PST

Unfortunately, model Ming Xi fell in the runway! Публикация от Victoria's Secret Angels (@onlyvictoriassecret) Ноя 20 2017 в 5:18 PST

Напомним, ранее стало известно, что юная украинская модель Дарья Хлыстун, которая должна была стать первой участницей от Украины в масштабном шоу Victoria's Secret, не попадет на него. Причиной стал отказ Дарье в китайской визе.