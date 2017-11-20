Шоу Victoria's Secret 2017 в Шанхае: эффектные "ангелы" в нижнем белье и падение модели на подиуме (фото, видео)

19:49, 20 ноября 2017
Мир
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В этом году в драгоценном Fantasy Bra за 2 миллиона долларов из жёлтого золота, сапфиров и бриллиантов на подиум вышла 27-летняя Лаис Рибейро. 

В Шанхае 20-го ноября состоялось одно из самых красивых событий года - показ известного бренда белья Victoria's Secret.

В роскошном нижнем белье по подиуму пришли Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Сара Сампайо, Лили Олридж, Кэндис Свейнпол. Также в показе приняла участие Белла Хадид, которой, в отличие от ее старшей сестры Джиджи, дали визу в Китай. 

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В этом году в драгоценном Fantasy Bra за два миллиона долларов из жёлтого золота, сапфиров и бриллиантов на подиум вышла 27-летняя Лаис Рибейро. 

За музыкальное сопровождение отвечали Гарри Стайлз, Мигель, Джейн Чжан и Лесли Одом-младший.

Интересно также то, что этот показ стал последним для Алессандры Амбросио - модель перестанет быть "ангелом" бренда.

It's CONFIRMED by herself: this is Alessandra Ambrosio's last #VSFashionShow.

Публикация от Victoria's Secret Angels (@onlyvictoriassecret)

Во время показа произошел досадный момент - модель Минг Си упала. Но ее коллега не стала ее обгонять, а помогла ей встать и пропустила вперед.

THIS IS ICONIC. YOURE AN ANGEL @giizeleoliveira, YOU DIDNT CARE ABOUT YOUR MOMENT AND YOU HELPED MING. NO WORDS.

Публикация от Victoria's Secret Angels (@onlyvictoriassecret)

Unfortunately, model Ming Xi fell in the runway!

Публикация от Victoria's Secret Angels (@onlyvictoriassecret)

Напомним, ранее стало известно, что юная украинская модель Дарья Хлыстун, которая должна была стать первой участницей от Украины в масштабном шоу Victoria's Secret, не попадет на него. Причиной стал отказ Дарье в китайской визе

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