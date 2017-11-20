Шоу Victoria's Secret 2017 в Шанхае: эффектные "ангелы" в нижнем белье и падение модели на подиуме (фото, видео)
В этом году в драгоценном Fantasy Bra за 2 миллиона долларов из жёлтого золота, сапфиров и бриллиантов на подиум вышла 27-летняя Лаис Рибейро.
В Шанхае 20-го ноября состоялось одно из самых красивых событий года - показ известного бренда белья Victoria's Secret.
В роскошном нижнем белье по подиуму пришли Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Сара Сампайо, Лили Олридж, Кэндис Свейнпол. Также в показе приняла участие Белла Хадид, которой, в отличие от ее старшей сестры Джиджи, дали визу в Китай.
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В этом году в драгоценном Fantasy Bra за два миллиона долларов из жёлтого золота, сапфиров и бриллиантов на подиум вышла 27-летняя Лаис Рибейро.
За музыкальное сопровождение отвечали Гарри Стайлз, Мигель, Джейн Чжан и Лесли Одом-младший.
Интересно также то, что этот показ стал последним для Алессандры Амбросио - модель перестанет быть "ангелом" бренда.
Во время показа произошел досадный момент - модель Минг Си упала. Но ее коллега не стала ее обгонять, а помогла ей встать и пропустила вперед.
Напомним, ранее стало известно, что юная украинская модель Дарья Хлыстун, которая должна была стать первой участницей от Украины в масштабном шоу Victoria's Secret, не попадет на него. Причиной стал отказ Дарье в китайской визе.