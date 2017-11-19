В ОАЭ автомобильный номер продали за $3 миллиона

02:03, 19 ноября 2017
Мир
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Общая выручка от продажи эксклюзивных номером на аукционе составила почти $15 млн. 

Цифра 2 имеет в ОАЭ важное символическое значение / фото khaleejtimes.com

Эмиратский 23-летний бизнесмен Ахмед аль-Марзуки купил на аукционе автомобильный регистрационный номер почти за $3 млн, пишет Khaleej Times.

«Я очень рад и горд получить номер «2»», — прокомментировал покупку бизнесмен. Как отмечается, цифра 2 имеет в ОАЭ важное символическое значение: объединение эмиратов в единое государство состоялось 2 декабря 1971 года.

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Общая выручка от продажи эксклюзивных номером на аукционе составила почти $15 млн. Эти деньги пойдут на благотворительность.

В прошлом году на аналогичном аукционе автомобильный номер с цифрой 1 продали за $4,9 млн.

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Теги: #номер в ОАЭ#аукцион в ОАЭ