Монгольская оппозиция объявила о своей победе на президентских выборах

Официальные результаты будут позже

В Монголии завершилось голосование на выборах Президента страны. Как передает радио «Свобода», оппозиционная демократическая партия объявила о победе своего кандидата Цахиагийна ЭЛБЭГДОРЖА. Официальные результаты выборов будут известны сегодня во второй половине дня. Соперником Ц.ЭЛБЭГДОРЖА в президентской гонке был действующий Президент Монголии, представитель Революционной народной партии Намбарын ЭНКХБАЯР.

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