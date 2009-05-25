Монгольская оппозиция объявила о своей победе на президентских выборах
09:07, 25 мая 2009Мир
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Официальные результаты будут позже
В Монголии завершилось голосование на выборах Президента страны.
Как передает радио «Свобода», оппозиционная демократическая партия объявила о победе своего кандидата Цахиагийна ЭЛБЭГДОРЖА. Официальные результаты выборов будут известны сегодня во второй половине дня.
Соперником Ц.ЭЛБЭГДОРЖА в президентской гонке был действующий Президент Монголии, представитель Революционной народной партии Намбарын ЭНКХБАЯР.
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