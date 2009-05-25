Монгольская оппозиция объявила о своей победе на президентских выборах

09:07, 25 мая 2009
Мир
757

Официальные результаты будут позже

В Монголии завершилось голосование на выборах Президента страны.

Как передает радио «Свобода», оппозиционная демократическая партия объявила о победе своего кандидата Цахиагийна ЭЛБЭГДОРЖА. Официальные результаты выборов будут известны сегодня во второй половине дня.

Соперником Ц.ЭЛБЭГДОРЖА в президентской гонке был действующий Президент Монголии, представитель Революционной народной партии Намбарын ЭНКХБАЯР.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter