В Ватикане со следующего года запретят продажу сигарет

Папа Римский Франциск принял решение с 2018 года запретить продажу сигарет в Ватикане, сообщает kommersant.ru со ссылкой на La Repubblica.

Читайте такжеПапа Римский травмировался во время визита в Колумбию (видео)Причиной запрета, по словам пресс-секретаря Папы Римского Грега Берка, послужило то, что «Святой престол не может поощрять деятельность, которая заведомо вредит здоровью».

«Несмотря на то, что сигареты, продающиеся как действующим, так и вышедшим на пенсию сотрудникам Ватикана по сниженной цене, составляют часть дохода Святого престола, никакая прибыль не может быть оправдана, если она ставит под угрозу жизни людей», - добавил Берк.

Продажа сигарет, по данным расследований итальянских СМИ, приносит Ватикану около €10 млн в год и является вторым по значимости источником пополнения бюджета после беспошлинной торговли топливом.

В настоящее время продажа сигарет в Ватикане разрешена только сотрудникам и некоторым другим категориям лиц, не более пяти блоков на человека в месяц. Однако купленные таким образом сигареты часто перепродаются в Италию, где их стоимость значительно выше.