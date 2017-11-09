В РФ назвали дату встречи Трампа с Путиным
09:35, 09 ноября 2017Мир
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В Кремле заявили, что сейчас согласовывается время встречи Трампа и Путина.
Владимир Путин и Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой Кремля Владимиром Путиным уже завтра – 10 ноября. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Об этом сообщают «РИА Новости».
"Десятого числа", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, установлена ли дата второй встречи президентов. По его словам, "время сейчас согласовывается".
Как сообщал УНИАН ранее, Белый дом в конце октября сообщил, что Трамп, возможно, встретится с Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме, однако договоренности пока нет. Саммит АТЭС пройдет во вьетнамском Данангу 10-11 ноября.
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