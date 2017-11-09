Власти США ужесточили правила поездок туристов на Кубу

Вашингтон ввел санкции в отношении Кубы, затрагивающие американских туристов на полуострове. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Согласно новым правилам, которые вступают в силу в четверг, 9 ноября, жителям США и американским компаниям запрещается проводить финансовые транзакции со структурами, связанными с кубинским оборонным и разведывательным сектором.

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Речь идет о 180 правительственных учреждениях, компаниях и турфирмах. В списке оказались 83 принадлежащие государству гостиницы в центре Гаваны, включая отель «Амбос Мундос», в котором останавливался Эрнест Хемингуэй, и новейший торговый центр в городе, пишет Reuters.

Согласно новым правилам, туристы из США смогут посещать Кубу, но сделано это должно быть в рамках организованного американской компанией тура в сопровождении представителя США, передает "Дождь".

Чтобы посетить остров без тургруппы, американцам придется показать «полный план» путешествия. Quartz отмечает, что граждане США в Гаване могут нарушить закон, «просто заказав не тот коктейль Куба Либре». В списке запретных организаций оказались бренды напитков Tropicola, Ron Caney и Ron Verdadero, производимые государственным конгломератом Cimex.

Американский сенатор-демократ Патрик Лихи раскритиковал новые правила, отметив, что накануне президент Дональд Трамп приехал в Пекин, где его встречало «коммунистическое правительство». Лихи отметил, что ограничений на поездку американцев в Китай нет. «Лицемерие идеологов Белого дома бросается в глаза», - заявил он.