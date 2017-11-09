В Пакистане пассажирский автобус слетел с моста, как минимум 25 погибших

В Пакистане в провинции Пенджаб пассажирский автобус слетел с моста, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек.

Еще более 50 пассажиров получили ранения, передает ZN.ua со ссылкой на местный телеканал Dunya News.

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Отмечается, что 12 пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным пакистанских спасателей, в автобусе находилось 77 человек.

Трагедия произошла вблизи населенного пункта Талаганг на востоке провинции. Автобус совершал рейс из Кохата в Рейвинд.

По информации Daily Pakistan, автобус упал с высоты 150 футов (около 46 метров).