Через Украину должен пройти литерный поезд "Западная Европа - Китай"

Украина и Германия создадут рабочую группу для активизации развития транзитного потенциала между Западом и Востоком.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая договоренность сегодня достигнута по результатам "круглого стола" в Украинском союзе промышленников и предпринимателей при участии представителей немецких и украинских железных дорог, госорганов, бизнеса, грузовладельцев, таможенных, пограничных служб.

Как отмечалось на совещании, общественная организация Украинско-немецкий форм выступила с инициативой ускорить реализацию проекта по формированию и запуску транзитного поезда из Европы на Восток через Украину.

Как отметил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ, уже несколько лет УСПП, Украинско-немецкий форум, Deutschen Bahn AG (Немецкие железные дороги) и ряд компаний работают над продвижением данного проекта. Проект предусматривает запуск литерного контейнерного поезда по маршруту Западная Европа – Украина – Россия – Казахстан – Китай.

Как подчеркнул А.КИНАХ, рабочая группа будет заниматься конкретными вопросами, в частности, будет организовывать подготовку маршрута, наполнение грузопотока, заниматься поиском инвестиций. По его мнению, уже к концу 2009 г. данный поезд может начать работу.

Первое заседание рабочей группы А.КИНАХ предложил провести в июне т.г. По его мнению, инвестиции составят сотни миллионов долларов. При этом он отметил, что реализация проекта предусматривает модернизацию железнодорожных путей.

На первом этапе планируется организовать маршрутный контейнерный поезд, не требующий значительных инвестиций, на втором – организовать маршрутные контрейлерные поезда (программа создания торгово-транспортной сети по технологии «от двери до двери»).