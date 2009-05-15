Газпром подписал документы по «Южному потоку»

"Газпром" подписал пакет документов по реализации проекта "Южный поток" с болгарской, греческой и сербской энергетическими компаниями - Bulgarian Energy Holding, DESFA и Srbijagas, передает корреспондент РИА Новости.

Предполагается, что газопровод пройдет по территории РФ, затем по дну Черного моря до болгарского города Варна, а оттуда будут проложены две ветки - одна на юго-запад через Болгарию и Грецию и далее через Адриатическое море в Италию, вторая на северо-запад по территории Болгарии, Сербии, Венгрии и Австрии.

Для реализации сухопутной части проекта за рубежом ранее были подписаны межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией и Грецией.