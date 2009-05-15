У Лужкова говорят, что собак к Евровидению не убивали

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы отрицает массовое уничтожение бродячих собак перед конкурсом «Евровидение-2009».

Об этом сообщает РИА «Новости» .

Источник в московском Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства заявил, что утверждения о массовом отлове и уничтожении бродячих животных в Москве перед «Евровидением-2009» являются «выдумкой» и «глупостью».

«Сообщение о массовом уничтожении собак - полная глупость и нелепая выдумка», - сказал источник в департаменте, в ведении которого находятся вопросы регулирования численности бездомных животных. По его словам, «недостоверность сообщения полностью лежит на совести общественных организаций, сообщивших данные газете».

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на активистов одной из российских организаций, выступающих в защиту животных, опубликовала сообщение о якобы уничтожении в Москве перед «Евровидением» 30 тысяч бродячих собак.