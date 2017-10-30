Испания надеется восстановить законность в Каталонии после выборов - глава МИД

Испания надеется восстановить законность в Каталонии после проведения досрочных региональных выборов, которые запланированы на 21 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

По его словам, он знает о результатах последних социологических опросов, которые показывают снижение поддержки среди населения инициативы отделения Каталонии от Испании.

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Однако, как отметил глава испанского МИД, необходимо дождаться проведения досрочных выборов в регионе.

Он подчеркнул, что решение правительства Испании провести 21 декабря выборы в Каталонии было принято с целью «дать возможность всем каталонцам высказаться в совершенно законных рамках».

Дастис выразил надежду испанского правительства, что после выборов Каталония снова будет открытым и интегрированным сообществом, где соблюдаются языковые права всех людей и уважаться их мнение.

«И мы надеемся, что через эти выборы сможем восстановить правовое государство, законность в Каталонии», - добавил глава внешнеполитического ведомства Испании.

Как сообщал УНИАН, Каталонский парламент в пятницу, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За такое решение проголосовали 72 депутата, против - 10, двое воздержались.

Сенат Испании одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией сразу же после того, как парламент этого региона проголосовал за независимость от Испании.