Украина вернет Австрии часть золотых заготовок для монет

Монетный двор Австрии ошибочно отправил в адрес банкнотно-монетного двора Национального банка Украины на 50 золотых заготовок для монет больше, чем было заявлено.

Об этом сказано в совместном заявлении Нацбанка и Государственной таможенной службы Украины, размещенном на официальном сайте НБУ.

Согласно тексту заявления, во время осуществления таможенных процедур было обнаружено несоответствие заявленного к оформлению количества золотых заготовок для монет. В частности, было обнаружено 50 незаявленных заготовок.

«Как выяснилось, грузоотправитель - Австрийский монетный двор, комплектуя отправление в Украину, ошибочно использовал информацию-заявку другого контрагента. Причиной этого был исключительно человеческий фактор. Вскоре после отправления этой партии товара в Украину недокомплект в другой партии был обнаружен работниками Австрийского монетного двора, о чем был проинформирован Нацбанк Украины официальным письмом. В нем также выражалась просьба как можно быстрее вернуть «лишние» заготовки в Австрию», - сказано в заявлении.

В соответствии с действующим законодательством, в ближайшее время Таможенная служба Украины осуществит таможенное оформление лишних золотых заготовок для монет в количестве 50 штук для перемещения по адресу Монетного двора Австрии.

«Инцидент исчерпан к взаимному удовлетворению сторон», - говорится в заявлении.