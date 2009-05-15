В Индии потерпел катастрофу истребитель МиГ-27: 7 человек ранены

09:16, 15 мая 2009
Мир
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Летчику удалось катапультироваться

Истребитель МиГ-27 индийских ВВС потерпел сегодня катастрофу в округе Джодхпур /штат Раджастхан/.

Как сообщил представитель министерства обороны, летчику удалось катапультироваться. Однако на месте падения боевой машины в сельской местности, по предварительной информации, ранения получили не менее 7 человек.

Эхо Москвы

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