В Индии потерпел катастрофу истребитель МиГ-27: 7 человек ранены
09:16, 15 мая 2009Мир
1473 0
Летчику удалось катапультироваться
Истребитель МиГ-27 индийских ВВС потерпел сегодня катастрофу в округе Джодхпур /штат Раджастхан/.
Как сообщил представитель министерства обороны, летчику удалось катапультироваться. Однако на месте падения боевой машины в сельской местности, по предварительной информации, ранения получили не менее 7 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter