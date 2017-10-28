В Барселоне прошли демонстрации противников независимости Каталонии, есть пострадавшие. Об этом сообщает медиакорпорация, созданная Женералитетом Каталонии, пишет РБК-Украина.

"Группа ультрас с испанскими флагами вышла на улицы, чтобы выразить протест против признания независимости Каталонии. На своем пути в Барселоне они напали на студию Catalunya Ràdio, сотрудников канала BTV. Всего во время столкновений пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, двое мужчин в возрасте 31 и 32 года подверглись нападению со стороны протестующих в центре Барселоны, их с небольшими ушибами доставили в больницу Сан-Пау. Третий получил легкие ранения во время атаки протестующих, которые ранили его в лицо.

Manifestació violenta davant de Catalunya Ràdio. Han trencat vidres i no es pot sortir de l’emissora #DefensemCatRàdiopic.twitter.com/nkTWuKRJP4 — Saül Gordillo (@saulgordillo) October 27, 2017

Отмечается, что в здании, где находится студия каталонского радио, протестующие выбили окна и мешали работникам выйти из дома, пока не прибыли отряды полиции Каталонии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании Генеральная прокуратура планирует начать расследование в отношении главы каталонской администрации Карлеса Пучдемона за провозглашения независимости региона.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших.

Каталонский парламент вчера, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого правления над Каталонией.

Также 27 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента. Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

ЕС и США заявили, что не признают независимость Каталонии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Королевства Испания в рамках международно признанных границ.