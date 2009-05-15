Польша продала судоверфь по требованию Еврокомиссии

Польша продала судоверфь в Гдыне, уступив требованиям Еврокомиссии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление министра финансов Александра Града.

Польша должна была продать верфи в Щецине и Гдыне, чтобы вернуть в бюджет страны средства, которые правительство направило на поддержку судоремонтных предприятий.

Судоверфь досталась компании United International Trust, которая заплатила 288 миллионов злотых (64 миллиона евро). Ранее сообщалось, что, по подсчетам Еврокомиссии, верфь в Гдыне получила из польского бюджета 700 миллионов евро, а в Щецине - около миллиарда евро.

Компания, купившая верфь, заявила, что намерена продолжать производить там корабли. Посредником при покупке выступила Stichting Particulier Fonds Greenrights.

Решение о продаже судоверфи в Щецине должно быть принято в ближайшие дни. Судьба еще одной верфи, расположенной в Гданьске, пока не решена: Еврокомиссия еще не вынесла вердикт относительно плана реструктуризации, предложенного польским правительством.

На верфи в Щецине работают девять тысяч человек.

Лента.ру