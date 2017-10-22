В Канаде протестовали против Трюдо, не обошлось без столкновений
В ходе протестов участники акции столкнулись с антифашистскими активистами, которые обвинили присутствующих в ультраправых взглядах и расизме.
В столице Канады Торонто произошли столкновения между протестующими против политики премьер-министра страны Джастина Трюдо и активистами-антифашистами. Об этом сообщает телеканал CTV News.
Four arrested at dueling protests at Nathan Phillips Square https://t.co/nPcFCYfRSdpic.twitter.com/w3rBUOb6z5— CTV Toronto (@CTVToronto) 21 жовтня 2017 р.
Согласно сообщению, люди вышли на площадь Натана Филлипса, чтобы выразить протест против налоговой политики правительства Трюдо и направления бюджетных расходов. В частности, участники протестовали против многомиллионных компенсаций канадцу пакистанского происхождения Омару Хадру, которого ранее удерживали в американской тюрьме Гуантанамо за убийство военнослужащего армии США в Афганистане.
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В ходе протестов участники акции столкнулись с антифашистскими активистами, которые обвинили присутствующих в ультраправых взглядах и расизме. Так, одна часть людей на площади выкрикивала антирасистские, а другая - антиисламские лозунги. Противники демонстрантов держали в руках символы мира и любви.
UPDATED: 4 charged following duelling demonstrations in Toronto's Nathan Phillips Square https://t.co/cB2lzMlWLepic.twitter.com/MU6xrv5KWa— CBC Toronto (@CBCToronto) 22 жовтня 2017 р.
На место события прибыла полиция и развела конфликтующие стороны. В результате столкновений одна женщина была ранена, кроме того, совершено нападение на офицера полиции. Четыре человека задержаны сотрудниками правопорядка.